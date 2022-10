CHF 244.95

Court Purple ist ein klassischer Colorway der Jordan Brand. Er ist seit Jahren in zahlreichen Styles zu sehen und kommt jetzt auch für den Air Jordan 13. Dieser Schuh bewahrt viele Details des Originals, zum Beispiel das Cat-Eye-Hologramm, das reflektierende Textilobermaterial und die hochgezogene Zwischensohle in Court Purple. Es sind die auffälligen Akzente in Court Purple, die diesen Air Jordan 13 ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und ihm einen neuen, modernen Look verleihen.

SKU: DJ5982-015