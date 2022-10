Michael Jordan sagte voraus, dass Hochzeitspaare im AJXI zum Altar schreiten würden, sobald er verfügbar sei. Er behielt Recht. Der AJXI ist der erste auf Performance ausgelegte Basketballschuh, der beim Ballspiel wie beim Abendball gleichermaßen gut aussieht. Jordans Statement zeigt sich in vielen Facetten. Die neueste Variante für Damen ersetzt die traditionellen Akzente in Kunstleder durch einen metallischen Schimmer und schreibt das nächste Kapitel in der Legende des AJXI.