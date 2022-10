CHF 209.95

Dieser Style ist die Neuauflage einer berühmten Retro-Farbgebung, die am 1. Januar 2001 mit einer Auflage von 2.001 Exemplaren erschien und nur in Japan erhältlich war. Dem gebührend wird in Japan eine weitere limitierte Auflage des Schuhs mit einer ganz besonderen Verpackung gelauncht. Aber es steht auch ein weltweiter Drop des Modells an, das zwar ohne Koffer, aber im gleichen Colorway in neutralem Grau und Metallic Silver erscheint. Weitere ergänzende Designelemente sind das CO.JP-Branding auf der Innensohle und ein Tag auf der Innenseite der Zunge als Hommage an das Erscheinungsjahr des originalen Styles.

SKU: DC1788-029