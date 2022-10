CHF 169.95

Dieser AJ I entstand in Zusammenarbeit mit dem in Los Angeles ansässigen Künstler Blue the Great. Dieser AJ I verschreibt sich den Primärfarben auf einem Obermaterial aus Wildleder und Kord mit Unterschrift des Künstlers auf der Ferse: BTG. Seine Karriere als Künstler startete BTG während der High School, indem er Sneaker für Freunde handbemalte. Er hat den AJ I schon früher als Grundlage verwendet, aber noch nie in dieser Form.



In seinen Werken verwendet er Primärfarben, die in der gemeinsamen Komposition besonders hervorstechen. Seine Wildlederüberzüge in Rot, Schwarz und Weiß auf dieser Special Edition des AJ I repräsentieren ein bewährtes Farbblockschema, das alle AJ I-Fans gut kennen. Aber die Kombination verleiht dem Rest des Sneakers einen stilvollen und experimentellen Touch mit Überzügen in Royal Blue, Golden Yellow und Green Suede, die auf der Straße die Blicke auf sich ziehen. Dieser AJ I verfügt über sechs individuelle Farben, die dank des Arrangements zu einem stimmigen Design verschmelzen.