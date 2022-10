CHF 209.95

Erlebe in diesen neuen Air Jordan I ein Stück Geschichte. Mit dem mehrfarbigen AJ I aus dem Jahr 1985 brachen die Nike Designer mit sämtlichen Traditionen. Unter all den komplett weißen Basketball-Sneakern hatte diese Version die Lizenz zum Auffallen. Jahrzehnte später hat der AJ I die Tradition durch Michael Jordans legendäre Spielweise und den revolutionären Farbgebungen neu definiert. Und dieser AJ I führt die Mainstream-Offensive mit einem orange-schwarzen Colorblocking fort. Das hochwertige Leder in Knitteroptik und die cremefarbene Mittelsohle verleihen dem AJ I einen Vintage-Look, aber das Obermaterial aus durchgehendem Lackleder sorgt jederzeit für einen glänzenden Auftritt. Die Zeit scheint bei diesem Modell still zu stehen. Einfach ein Style, der niemals aus der Mode kommt.