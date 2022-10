CHF 209.95

Sein Style und sein Sinn für Äthetik zeichneten Travis Scott bereits aus, als er noch in Houston lebte. Der AF-1 Travis Scott ist eine Hommage an seine Community, die ihn dabei unterstützte, die kreative Inspiration durch Astroworld in seine Kunst miteinzubeziehen.

Der Schuh ist eine Art Patchwork aus verschiedenen Elementen, die er mit seiner Kindheit assoziiert – die Strapazierfähigkeit von Arbeitskleidung, Farben aus der Natur und die surrealen Vibes von Astroworld.

Er teilt seine Erfahrungen mit den Kids in Houston, indem er sie dazu motiviert und inspiriert, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.