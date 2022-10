Alle, die in einer Stadt unterwegs sind, wissen, dass nichts so beständig ist wie der Wandel. Mal hat man es mit unerwarteten Verkehrsstaus zu tun, manchmal mit einem Wetterumschwung – man muss ständig improvisieren. Der Nike Adapt Huarache wird hier zu deinem Komplizen. Er passt sich dir bei jedem Schritt an, denn er verfügt über ein adaptives Schnürsystem, das dir sicheren Halt verschafft.

Wie schon die Vorgängermodelle mit Adapt-Technologie ist der Adapt Huarache mit der Nike Adapt App kompatibel. Verbinde deine Apple Watch, um von deinem Handgelenk aus die Passform zu straffen oder zu lockern, oder um deine Schuhe mithilfe von fünf verschiedenenen Siri-Kurzbefehlen allein über deine Stimme anzupassen.

Wenn du deine Schuhe zum ersten Mal anziehst, erstellt die App zwei verschiedene Modi: einen für Aktivitäten und den anderen zum Relaxen. Überprüfe deine Akkulaufzeit, ändere die Licht- und Schnüreinstellungen und vieles mehr.