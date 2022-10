209.95 CHF

Pour Chris Gibbs, propriétaire de UNION LA, la culture basketball s'insinue et s'exprime de manière parfaitement naturelle dans le streetwear. Il était donc tout à fait logique de pousser ce raisonnement jusqu'au bout dans la dernière édition du partenariat Jordan x UNION qui se poursuit depuis plusieurs années. La collection incarne l'esprit et la fascination de Jordan hors des terrains, avec une vision qui englobe la fin des années 80 et le début des années 90 sous toutes leurs facettes, à travers la publicité, la musique, le style streetwear et, bien évidemment, quelques moments sportifs mémorables.



Chris Gibbs façonne une collection qui met l'accent sur la fabrication et les matières. « Notre idée était d'associer le daim et le mesh, et nous avons recherché avec beaucoup de soin les matières idéales, explique Chris Gibbs. Pour le daim, nous voulions quelque chose de vraiment épais, mais très moelleux… quant au mesh, nous avons choisi un style old school comme celui des sneakers OG des années 80. » Chris Gibbs est un grand fan de la semelle géométrique de la Delta, et le modèle cosigné par UNION utilise les mêmes matières et couleurs que celles de la série Air Jordan 4 pour rehausser dignement cette silhouette futuriste. Cette approche donne naissance à une version avant-gardiste de la nouvelle Delta Mid, qui bouscule les codes de plus d'une façon.