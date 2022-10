Nike et la Cactus Plant Flea Market s’associent une nouvelle fois pour une exploration imaginative et hors des sentiers battus, aux limites de la culture et du sport. S'appuyant sur son goût pour les références obscures, CPFM dévoile des motifs audacieux et des transformations inattendues dans cette collection extraordinaire. Ces créations saisissantes ne passeront pas inaperçues, même dans les foules les plus colorées.