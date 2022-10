Alors que la Air Max 97 devenait incontournable l'année même de sa sortie, ce catalogue continue de placer la barre haut pour les chaussures de running de 1997. Du côté des hommes, on retrouve la Air Pegasus, la Air Equilibrium et la Air Max Triax. Et pour les femmes, des silhouettes emblématiques y font leur apparition, telles que la Air Zoom Spiridon, la Air Max Tailwind et la Air Terra Abandon offrant un confort optimal pour courir hors des sentiers battus.