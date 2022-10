159.95 CHF

Chitose Abe pose un regard clair et unique sur chaque collaboration afin de créer un lien authentique et des pièces innovantes et inattendues. Sa méthode est une véritable dichotomie, un savant mélange de stabilité éprouvée et de risque. Son but : rendre hommage aux traditions tout en accueillant la nouveauté.



Conçu sous la direction de Chitose Abe et de sa marque sacai, ce modèle réinvente la Blazer en réduisant la taille de sa silhouette classique. Cette édition comporte une empeigne en cuir, des semelles de propreté en mousse visibles ainsi que les languettes superposées et les doubles lacets emblématiques de sacai. La base neutre contraste avec les détails audacieux inspirés des coloris d'origine de la Blazer.