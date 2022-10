Jordan Delta

Une approche minimaliste a été adoptée pour la semelle extérieure. Celle-ci présente un talon sculpté qui apporte non seulement de la légèreté, mais procure également plus de dynamisme à l'amorti Nike React intégré dans la semelle intermédiaire.

« La chaussure révèle un jeu de matières contrastées qui évoque la rencontre entre innovation et savoir-faire », explique Graeme.