Skepta a laissé une marque indélébile dans l'univers de la musique à Londres et par-delà les frontières avec son flow révolutionnaire et son univers créatif très vaste. Mais il a également eu un impact énorme sur les chaussures en appliquant son sens de l'esthétique à une poignée de modèles Air Max emblématiques. Sa dernière collaboration en date revisite un autre modèle précieux de l'histoire des sneakers : la Air Max Tailwind V.



Pour cette édition Sk Air, Skepta s'est inspiré de la nature. Ancrée dans le concept de renaissance créative, représentée par le papillon et sa métamorphose, le modèle de Skepta utilise un imprimé représentant des ailes de papillon sublimées, entourées d'une structure noire qui provient de la Air Max Tailwind V Plus. La chaussure reprend les accents chromés audacieux de la Sk Shox, tandis que les détails irisés discrets autour du talon rappellent l'art thermographique utilisé sur la pochette de l'album de Skepta sorti en 2019, Ignorance Is Bliss.