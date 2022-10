La Nike x Undercover Air Max 720 apporte la vision du chaos et de l’équilibre de Jun Takahashi, pour porter le style Air vers de nouveaux sommets. Ce modèle respirant est doté d’un amorti à 360 degrés et révèle de nombreux détails évoquant l'avant-goût haut en couleurs de l'avenir de la mode du créateur japonais. La bulle d'Air 720, la plus grande jamais conçue par Nike, s'étend sur toute la longueur de la semelle extérieure pour offrir un amorti à 360 degrés. Le slogan de Jun Takahashi « WE MAKE NOISE NOT CLOTHES » est imprimé sur la semelle extérieure.