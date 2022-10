Vous voyez votre jean préféré ? Pile à votre taille, parfaitement vieilli, tellement doux que vous ne le sentez même plus ? On vous propose encore mieux. La Air Max 1 « Dirty Denim » fait référence au modèle de 2003 dont le look vieilli à la perfection s'est imposé dans le monde de la sneaker. Abîmez-les, portez-les tous les jours : l'aspect du cuir premium et du denim délavé se bonifie avec le temps. La semelle intermédiaire Citron délavé renforce l'esthétique vintage, tandis que les coutures classiques le long du renfort latéral et du talon ajoutent une touche americana. Misez sur cette silhouette pour un style aussi tendance que rétro.

SKU : DV3050-300