259.95 CHF

La marque DENHAM a été fondée à Amsterdam en 2008 par le fabricant de jean anglais Jason Denham. Animée par l'esprit pionnier des premiers jeans, DENHAM cultive une approche passionnée et innovante du design tout en restant fidèle aux traditions. Cette approche se retrouve dans la maîtrise avec laquelle la marque associe délavage signature, coupes parfaites, silhouettes contemporaines et tissus provenant des meilleures manufactures au monde, en Italie et au Japon. DENHAM collabore désormais avec Nike pour appliquer ses textiles raffinés sur une silhouette intemporelle : la Air Max 1. Habillé d'un denim léger conçu pour offrir une tenue parfaite, ce modèle présente également des motifs, une semelle de propreté illustrée et des détails en cuir de vachette.