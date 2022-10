244.95 CHF

L'histoire de Jordan Brand est intimement liée à la ville de Paris. Et malgré un changement de programme pour l'édition de cette année, cette AJ6 rend hommage aux terrains en bitume où se joue le tournoi de streetball annuel sponsorisé par Jordan : Quai 54. Cette AJ6 allie cuir premium et matières textiles dans des couleurs coordonnées à la collection de vêtements Quai 54, pour un look intégral.