289.95 CHF

Après quelques apparitions sur les tapis rouges à Paris et au All-Star Weekend à Chicago, la version de la AJ5 revisitée par Virgil Abloh débarque dans une nouvelle palette de couleurs : des nuances discrètes de couleur voile et des touches saisissantes de rouge feu. Le modèle présente l'approche déstructurée emblématique de Off-White, avec des éléments en textile transparent et des découpes au milieu du pied et au niveau du col laissant entrevoir la construction interne de la chaussure. Le texte emblématique de la marque sur l'empiècement latéral médian illustre en détail les spécifications de production tout en rendant hommage à la silhouette du modèle né à Beaverton.