Les sneakers usées sont parfois plus stylées que lorsqu'elles sont neuves. Inspirée des teintes que l'on retrouve sur les marques d'usure qui viennent naturellement avec le temps, la Air Jordan 5 « Jade » bien que neuve, affiche cependant la couleur caractéristique de l'oxydation : le Horizon Jade. La cage AJ5 classique en TPU à l'aspect vieilli, la semelle intermédiaire au motif acéré et l'arrêt de lacet complètent son look rétro.

SKU : DC7501-300