Cette Air Jordan 4 arrive parée d'une palette de couleurs rendue célèbre par la Air Max 95. Un dégradé de gris vient orner l'empeigne de la chaussure, pour faire place à une finition noire mate sur la semelle extérieure. Sur la languette, les œillets, la semelle intérieure et la semelle, des touches de Volt fluo sont associées aux renforts en daim et aux lacets tachetés pour créer un look harmonieux. Sur le talon, le logo Nike Air réfléchissant met en évidence la source d'inspiration de ce modèle fidèle à l'original.