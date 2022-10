Basée à Hong Kong, la marque de streetwear CLOT s'est donné pour ambition de fusionner la culture orientale et occidentale. Cette nouvelle collaboration s'inspire de l'armée de terre cuite, un ensemble de statues grandeur nature datant de la fin du troisième siècle, créé pour protéger le premier empereur de Chine. L'empeigne en daim aux teintes pastel est rehaussée par des logos CLOT et Jumpman en or métallique sur la languette et au talon.