244.95 CHF

La Air Jordan 12 se démarque des autres modèles emblématiques MJ par sa silhouette unique et ses couleurs contrastantes audacieuses. Mais son design va plus loin que sa simple apparence : confectionnée dans des matières premiums et dotée d'un grand renfort latéral, la chaussure est l'une des créations de Tinker Hatfield les plus durables. Plus de deux décennies après son lancement, le look intemporel est de retour avec des couleurs audacieuses et une finition en nubuck. L'empeigne ton sur ton en cuir noir contraste avec les touches brillantes couleur or université présentes sur le renfort latéral, la semelle extérieure et le talon, pour un effet saisissant.