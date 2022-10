244.95 CHF

La Air Jordan 12 se démarque des autres modèles emblématiques MJ par sa silhouette unique et ses couleurs contrastantes audacieuses. Mais son design va plus loin que sa simple apparence : confectionnée dans des matières premiums et dotée d'un grand renfort latéral, la chaussure est l'une des créations les plus durables de Tinker Hatfield. Ce coloris présente une empeigne en cuir véritable en teinte bleu indigo ainsi que des œillets métalliques à la finition mate. Cette sortie rend également hommage aux origines de ce modèle avec un emballage rétro.