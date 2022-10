209.95 CHF

Découvrez la sneaker qui a fait de Michael Jordan une légende : la Air Jordan 1. Le color-blocking rend hommage à l'histoire de cette chaussure tout en laissant le nouveau coloris de cette Air Jordan 1 « Bordeaux » briller. La semelle intermédiaire et les renforts en cuir blancs se mêlent à des renforts, des lacets et des détails bordeaux. Et pour couronner le tout, le Swoosh et le logo Air Jordan Wings couleur argent métallique viennent ajouter une touche d'éclat à un modèle qui aura encore plus d'allure une fois à vos pieds.

SKU : 555088-611