Depuis sa création en 1982, la Air Force 1 s'est appropriée un vaste éventail de matières et de couleurs. Cette version sauvage va encore plus loin en recouvrant la silhouette de textures d'inspiration reptilienne et de tons contrastés audacieux. La base noire laisse place à des renforts argentés, tandis que le Swoosh en fausse peau de serpent et la matière réfléchissante rehaussent l'effet animal de sang-froid de la chaussure.