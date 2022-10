La culture sneaker de New York rend souvent hommage à des modèles classiques avec une approche nouvelle, et cette Air Force 1 « NYC » incarne parfaitement cet esprit. Avec son empeigne « Triple White » classique, son Swoosh effet pierre précieuse et sa silhouette d'origine, cette édition spéciale Air Force 1 « NYC » célèbre la grosse pomme, sa culture du sport et tous les New-yorkais passionnés de sneakers. Avant de les porter en ville, jetez un œil à la semelle extérieure en caoutchouc si vous avez besoin d'indications : vos pas sauront toujours vous guider vers un chemin stylé.

SKU : DH5622-100