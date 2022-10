209.95 CHF

Dans le style et l'esthétique créative de Travis Scott, on retrouve des traces de sa vie à Houston. Avec la AF-1 Travis Scott, il rend hommage à la communauté qui l'a aidé à se faire un nom et à la créativité que lui ont inspirée ses voyages à Astroworld.

Cette chaussure est un véritable patchwork d'éléments de son enfance, comme la durabilité des vêtements de travail traditionnels, les tons naturels associés au plaisir d'être dehors, et l'atmosphère surréaliste d'Astroworld.

Il partage son expérience avec les enfants de Houston en leur donnant les outils pour réussir et l'inspiration pour imaginer de nouvelles perspectives.