434.95 CHF

Créée en collaboration avec Jerry Lorenzo, designer Fear of God, la chaussure de basketball Nike Air Fear of God offre des performances inégalées dans un look sportif et urbain caractéristique des modèles streetwear de luxe. Issue de la collection Air Fear of God de Lorenzo, la Air FOG1 est prête pour les matchs grâce à son empeigne en mesh, son amorti Zoom Air et ses différents lacets qui permettent de varier votre look.