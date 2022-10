145,00 $

Sean Cliver utilise du daim velouté, du cuir premium et des éléments givrés inspirés des guirlandes pour insuffler l'esprit des fêtes de fin d'année à une silhouette incontournable du skateboard. Cette chaussure recèle quelques trésors, à l'instar d'un imprimé sur l'une des semelles de propreté, qui présente une série de lutins en train de fabriquer des jouets pour le moins originaux. L'autre semelle de propreté dévoile la signature manuscrite de Sean recouverte de flocons de neige duveteux, un thème qui se retrouve sous la forme de perforations sur la pointe. La languette et la doublure du col en panne de velours bleue accentuent son allure festive. Ajoutez ce cadeau étincelant à votre liste de souhaits pour cet hiver, et croisez les doigts !