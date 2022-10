135,00 $

Une fois que vous aurez enfilé cette SB, vous vous sentirez prêt à conquérir le monde sur votre planche. Inspirée du coloris original de la Air Max 1 Trainer, cette SB Dunk Low « Chlorophyll » reste fidèle à ses origines. La pointe arrondie et les renforts blancs perforés rappellent l'empeigne de la Air Max 1 Trainer. Et pour compléter le look, des renforts lisses en daim noir et gris et une semelle intermédiaire blanche ont été ajoutés. L'unité Zoom Air au niveau du talon et la languette rembourrée vous promettent un confort optimal lors de vos sorties.

SKU : BQ6817-011