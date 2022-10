145,00 $

À la fin des années 1970, Gundam a réinventé la culture des mangas et exporté partout dans le monde la vision futuriste de cette marque basée à Tokyo, au Japon. Caractérisé par une synergie entre des histoires captivantes et des créations bluffantes, le travail d'animation et de conception de jouets de Gundam a marqué la culture des collectionneurs pendant des décennies et continue aujourd'hui d'inspirer et d'innover.

La SB Dunk High « Gundam » représente un hommage à l'imagination et à l'éthique de travail en associant la création personnalisée et la mode de la science-fiction à une gamme emblématique de SB Dunk excentriques. Avec son Swoosh amovible, conçu pour passer d'une silhouette éclatante à épurée, cette sneaker est prête à l'action. La Dunk « Gundam » fait honneur à la tradition et à la synergie entre Nike SB et la culture des collectionneurs marquée par Gundam, depuis les détails de la pointe aux éclats colorés, en passant par la feuille d'autocollants créant un effet robotique.

SKU : DH7717-100