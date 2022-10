235,00 $

Fusion de deux icônes, la Nike x sacai VaporWaffle incarne à la fois le passé et le futur de Nike Running. Cette chaussure associe la Nike Vaporfly à la Pegasus classique de 1983, dans un look sacai inimitable conçu pour repousser les limites. Pour cette nouvelle édition, la VaporWaffle revient dans des teintes monochromes incontournables affichant des détails alternés. La base blanche en nylon s'associe aux revêtements couleur Voile en daim et en cuir, tandis que les languettes contrastées blanches et Voile se superposent pour créer une opposition subtile. Les semelles extérieures en caoutchouc gomme complètent le look neutre mais audacieux de la VaporWaffle. La paire est idéale pour le quotidien et s'associe à n'importe quelle tenue.

SKU : DD1875-100