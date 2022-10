L'année 2000 reste une année marquante en termes de chaussures pour Femme. Le catalogue de cet automne reprend de nombreux produits sortis cette année-là, comme la Air Alate, la Air Atomica et la Air Align, conçues pour le running. Sont également mises à l'honneur la Air Tatoosh et la Air Naches, issues de la gamme All Condition Gear de Nike. La collection comprend également des silhouettes emblématiques de certains modèles revisités, tels que la LDV PGS et sa semelle à motif gaufré.