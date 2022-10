Enveloppée dans deux épaisseurs de Cordura robuste et résistant à l'eau, cette AM90 est prête à affronter une météo imprévisible. Et pour la première fois, un Swoosh bijou orne le côté d'une AM90. Pour compléter le tout, un empiècement latéral en 3M vous permet de rester visible et rend hommage aux routes et aux travailleurs qui nous permettent de rentrer à la maison.