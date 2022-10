Le public a découvert la Nike Air BW il y a trente ans et dès sa sortie, ce modèle a eu un impact décisif sur l'esthétique des cultures alternatives partout en Europe, devenant un symbole et un emblème pour les mouvements underground et transcendant les styles et les conventions. La culture de la rue, la mode et la musique se réunissaient autour d'une seule et même philosophie : le désir de rompre avec les règles tacites à travers l'expression de soi et de faire fi de tout jugement.