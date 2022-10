Cette AM90 premium fait passer l'imprimé animal traditionnel de la lignée Air Max au niveau supérieur. Ses détails subtils gris platine et beige doux font ressortir le nubuck biseauté. Le vert électrique ne passe pas inaperçu sur le Swoosh et la semelle intermédiaire translucide renvoie à l'ADN de Nike : sport et innovation.