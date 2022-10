Lors de la sortie de la Air Jordan 9 en 1993, MJ avait momentanément délaissé les terrains de basketball pour ceux de baseball. Le modèle conçu par Tinker Hatfield a malgré tout marqué les esprits avec sa silhouette haute et le renfort latéral et l'empeigne en mélange de matières unique. Aujourd'hui, Jordan propose une version « Chile Red » de cette paire emblématique, avec une empeigne matelassée cousue entièrement Rouge Chili, un renfort latéral en cuir verni et une semelle intermédiaire brillante qui font monter la température. Ce coloris d'inspiration rétro de la AJ9 ne manque pas de piquant et prouve que le jeu ne s'arrête jamais.

SKU : CT8019-600