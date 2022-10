330,00 $

Travis Scott s'éveille quand vient l'obscurité. Pour sa dernière collaboration avec Jordan, le grand nom du rap donne à la Air Jordan VI un look qui resplendit dans le noir complet. Placé entre une semelle phosphorescente et une empeigne en daim couleur olive, un renfort perforé réfléchissant scintille et brille de mille feux à la lumière d'un flash. Ce qu'un appareil photo ne pourra pas révéler, en revanche, c'est ce que vous glisserez dans la petite poche pratique au niveau de la cheville.

Pour compléter cette AJ VI en édition spéciale, l'artiste et fondateur d'une maison de disques originaire de Houston a apposé sa signature sur le stoppeur de lacets et au talon droit avec l'inscription « Cactus Jack ». Sur le talon gauche, les détails Infrared et le logo Nike Air emblématique rappellent le coloris original de la AJ IV, pour ajouter une touche classique au tout nouveau design Jordan de Scott.