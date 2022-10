La sixième chaussure de match signature de MJ a fait sa première apparition lors de la saison 1990-91 et restera dans les mémoires comme celle qu'il portait lorsqu'il a remporté son premier championnat. Cette version revisitée de la AJ6 présente un coloris « Magnet and College Navy » faisant référence au basketball universitaire pour un look estival sans effort. Le daim rehausse votre style au quotidien, tandis que les détails translucides sur la semelle extérieure vous apportent un maximum de fraîcheur à chaque pas.

SKU : CT8529-012