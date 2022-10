Célébrez le Nouvel An lunaire dans le style classique de la marque Jordan. Cette version de la Air Jordan 6 Low met à l'honneur l'héritage des fêtes du Nouvel An lunaire avec des détails inspirés des vases en porcelaine sur du cuir Essence d'épinette craquelé. Les détails Or métallique sur la semelle intermédiaire et autour du logo Air Jordan au talon font passer le style de ce modèle dans une nouvelle dimension. Quant à la doublure en satin au niveau du col, elle apporte une finition premium supplémentaire. Avec cette édition spéciale de la Air Jordan 6 Low, vous pourrez arpenter les rues avec assurance et audace pendant l'année du tigre.

SKU : DH6928-073