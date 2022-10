Cette édition ressuscite un coloris de la AJ5 sorti en 2006 sous le même nom, avec des touches de nouveauté qui donnent à ce look un nouveau souffle. S'inspirant de l'original, cette version présente une empeigne en cuir véritable entièrement blanche et une languette couleur argent réfléchissant, avec des touches de noir et une finition bleue façon éclaboussures qui confère une toute nouvelle dynamique à ce modèle familier.