265,00 $

Se décrivant comme un « DJ culturel », Hiroshi Fujiwara compte beaucoup de réussites à son actif, et notamment celle d'avoir joué un rôle central dans la mode streetwear telle qu'on la connaît aujourd'hui, qu'il a participé à créer et à façonner. Le créateur continue de ravir des succès qui imposent le respect, et cette dernière collaboration marque le second chapitre du travail mené avec la marque Jordan, dans la lignée de la collaboration de 2014 qui a donné le jour à une AJ1 très convoitée.

Au sein d'une collection regroupant deux autres modèles de chaussures et de vêtements, cette AJ3 vient compléter la collaboration Fragment x Jordan en s'appuyant sur l'attention minutieuse qu'Hiroshi Fujiwara porte aux détails pour revisiter l'une des silhouettes Jordan les plus plébiscitées. La palette de couleurs « orca » mariant noir et blanc rappelle sa précédente collaboration avec Nike, et le numéro de référence du produit intégralement décliné sur la semelle intermédiaire fait le lien entre les mondes de l'art et du streetwear. Le logo Fragment en relief qui surmonte la semelle intermédiaire est repris sous un logo Jordan translucide au talon pour apporter du style en toute discrétion.