290,00 $

Pour sa troisième collaboration avec Jordan, la boutique A Ma Maniére de James Whitner présente sa version luxueuse de la Air Jordan 2. À l'époque, la AJ2 originale a été conçue avec un sens aigu du luxe. Fabriquée en Italie, elle mettait en avant un faux cuir de lézard ainsi que des lignes épurées, et était célèbre pour son absence de Swoosh. Mais au cours des 35 années qui ont suivi les débuts de la AJ2, notre sens collectif du luxe s'est élargi. S'inspirant de « Airness », un engagement de réussite et d'excellence pour aider les communautés du monde entier et souligner l'importance de l'unité et de l'humanité, A Ma Maniére a élaboré un nouveau type de conception, ne faisant preuve d'aucune retenue dans les ornements tout en recréant l'héritage élégant de la silhouette.

En remplaçant l'empeigne en cuir premium et le faux cuir de lézard par une empeigne entièrement en daim de couleur Voile, A Ma Maniére offre à la AJ2 un style vintage rehaussé d'une touche moderne et luxueuse. Qu'en est-il de l'imprimé peau de lézard présent sur le modèle d'origine ? Il est désormais texturé sur la semelle intermédiaire noire.

Pour mettre en valeur cette version, de puissantes touches de Bordeaux représentent la royauté, une teinte naturelle qui symbolise parfaitement « His Airness », offrant ainsi une juxtaposition de couleurs profondes et prestigieuses. Le logo « Maniére » est présent sur le talon de cette AJ2 en édition spéciale, pour compléter le style d'une touche audacieuse et royale.

SKU : DO7216-100