250,00 $

Portée pour la première fois par MJ sur la voie de son dernier titre en championnat, la AJ14 est déclinée aujourd'hui dans une version Hyper Royal, 22 ans après le dernier tir de « His Airness » sous le maillot de Chicago. Avec une silhouette inspirée des voitures les plus rapides de la terre, cette édition rétro intègre du cuir véritable dans l'empeigne et une plaque de semelle en fibre de carbone dans la semelle intermédiaire vernie pour des performances optimales sur les parquets. L'emballage AJ14 OG apporte la touche finale à ce modèle rétro revisité.