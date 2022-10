215,00 $

Capturez un instant de l'histoire avec la nouvelle Air Jordan I. À la sortie de la AJ I en 1985, les designers Nike ont innové avec une sneaker multicolore conçue pour se démarquer sur les parquets, où les chaussures de basketball blanches étaient la norme. Des années plus tard, la AJ I brise encore la tradition à travers le jeu légendaire de MJ et des coloris révolutionnaires. Cette AJ I adopte la même attitude rebelle avec un coloris contrasté noir et orange. Le cuir froissé premium et la semelle intermédiaire couleur crème apportent à cette AJ I une touche vintage et de la texture, tandis que l'empeigne en cuir verni apporte une brillance faite pour durer. C'est comme si cette chaussure était figée dans le temps : elle paraît usée, sans pourtant jamais l'être vraiment.