Cette version associe la marque de Matthew M. Williams, collaborateur de longue date, à la silhouette classique de la Air Force 1, pour créer une version à la fois discrète et stylée du modèle légendaire. La chaussure intègre des touches minimalistes avec des nuances de blanc éclatant qui modernisent et rehaussent l'icône, en plus d'une boucle en aluminium anodisé sur le devant et d'un Swoosh Nike brodé au talon.