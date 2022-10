500,00 $

Matthew M. Williams, fondateur du label Alyx, apporte son esthétique révolutionnaire à cette Air Force 1 classique au look rétro. À peine enfilée, la boucle Alyx signature du label vous plonge directement dans un univers où le style est poussé à son paroxysme. Pour cette dernière Air Force 1 en collaboration avec Alyx, la boucle et le strap rouges emblématiques se détachent parfaitement sur l'empeigne entièrement noire, pour composer une allure rock sophistiquée. Rebattant les cartes de l'élégance et de l'ambition pour cette AF1, cette version se pare de cuir poli premium, de lacets cirés et d'un logo 1017 Alyx estampé en caractères dorés sur le contrefort de talon.

SKU : CQ4018-004