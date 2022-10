€ 100,00

StrangeLove Skateboards schafft mit der Kombination aus chaotischer Kreativität und Wertschätzung für den Spaß am Skaten eine ganz eigene Ästhetik. Das außergewöhnliche kalifornische Label schließt sich nun mit Nike SB zusammen, um seine ungewöhnliche Perspektive auf ein besonders beliebtes Modell zu übertragen: den Dunk Low. Diese Neuheit setzt auf texutrierten Samt mit Überzügen aus Wildleder. Die pastellfarbene Basis in Soft Pink wird durch Akzente in Bright Melon und Gym Red ergänzt. Und mit den aufgestickten Totenkopf-Illustrationen an den Fersen hinterlässt StrangeLove definitv seine ganz eigene Handschrift. Pünktlich zum Valentinstag sind auf der Sohle kleine Herzmotive zu sehen.