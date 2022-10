€ 99,99

Dieser Schuh ist genauso süß, wie er aussieht. Ausgestattet mit delikaten Wildlederdetails in University Red und Burgundy Crush über einer Basis aus hochwertigem Leder in Team Red, möchte man den SB Dunk Low "Cherry" am liebsten sofort in Schokolade tunken (nicht wörtlich zu verstehen). Ein personalisierter Aufnäher innen an der Zunge ist mit verspielten Kirsch-Grafiken versehen, die diesen SB Dunk Low reif für die Ernte machen.

SKU: DM0807-600