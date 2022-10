€ 160,00

Der Nike React Element 87 orientiert sich mit seinem Design an klassischen Laufschuhen wie dem Nike Internationalist und fügt ihm reflektierende Grafiken und transparente Details hinzu. In Kombination mit der Nike React-Technologie ergibt sich so eine innovative Variante eines optimalen Alltagsschuhs. In dieser aktuellen Kollektion fügt das berühmte Model-Label Undercover einen Touch auffälliger Farbe und jugendlichem Flair hinzu.